Neuholland

Zu einem Ödlandbrand kam es am Dienstagnachmittag (18. September) gegen 15.30 Uhr an einer Böschung zwischen Liebenberg und Neuholland. Ein Landwirt hatte dort Heuballen transportiert, als er während der Fahrt bemerkte, dass aus einem Heuballen Qualm drang und dieser sich offenbar entzündet hatte.

Um weiteren Schaden zu vermeiden, lud er den qualmenden Heuballen von seinem Fahrzeug ab und deponierte ihn zunächst an einer Böschung. Der Heuballen setzte daraufhin das angrenzende Ödland in Brand, so dass die Feuerwehr alarmiert und zu Hilfe gerufen werden musste.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Neuholland rückten schließlich an und löschten das Feuer. Der durch den Brand entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline