Himmelpfort

588 568 Kinderbriefe und Wunschzettel haben der Weihnachtsmann, das Christkind und der Nikolaus in den sieben Weihnachtspostfilialen der Deutschen Post 2018 beantwortet. Dies sind mehr als im Vorjahr, als die Zahl bei 579 883 lag. An erster Stelle rangiert Himmelpfort (277 200 Briefe) vor Engelskirchen ( Nordrhein-Westfalen/126 000), Himmelstadt (Bayern/71 000), Himmelsthür ( Niedersachsen/49 800), Himmelpforten ( Niedersachsen/34 000 Briefe, St. Nikolaus ( Saarland/ 24 146) und Nikolausdorf ( Niedersachsen/ 6422).

Klassisches Spielzeug hoch im Kurs

Hoch im Kurs bei den Kindern standen in diesem Jahr klassisches Spielzeug wie Lego, Playmobil, aber auch Bücher und Gesellschaftsspiele. Die etwas älteren Kinder wünschten sich besonders oft Smartphones und Tablet-Computer. Aber auch Frieden auf der Welt oder Gesundheit für Familienmitglieder gehörten für viele Kinder auf den Wunschzettel.

Briefe aus 64 Ländern

Seit vielen Jahren schreiben Kinder aus der ganzen Welt Briefe und Wunschzettel an Weihnachtsmann & Co. in den sieben Weihnachtspostfilialen, die von der Deutschen Post unterstützt und vielfach auch organisiert werden. Allein in Himmelpfort sind im letzten Jahr Kinderbriefe aus 64 Ländern eingetroffen.

Jedes Kind freut sich über Antwort

Insgesamt rund 170 fleißige und oftmals ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass jeder einzelne Brief, der eine Absenderadresse trägt, beantwortet wird, denn jedes Kind freut sich über eine Antwort von Weihnachtsmann, Christkind oder Nikolaus. Beantwortet werden die Kinderbriefe in verschiedenen Sprachen und teilweise sogar in Blindenschrift.

