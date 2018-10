Staffelde

Zusammenstoß mit Hirsch: Am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, befuhr ein Berliner Audi Fahrer die L170 aus Staffelde kommend in Richtung BAB AS Kremmen, als plötzlich etwa 300 Meter vor der Auffahrt zur Autobahn ein Hirsch die Fahrbahn kreuzte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch niemand verletzt wurde, aber ein erheblicher Schaden von ca. 3000 Euro am Fahrzeug entstand. Der Hirsch, welcher am Unfallort lag, wurde mittels eines Schusses aus einer Dienstwaffe von seinen Leiden erlöst und der zuständige Jagdpächter informiert.

Von MAZonline