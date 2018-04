Hochschwangere Frau mit 3,19 Promille

Gransee. Zeugen meldeten am Gründonnerstag, dass sich auf dem Bahnhof in Gransee eine dem äußeren Anschein nach hilflose weibliche Person mit drei kleinen Kindern aufhält. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Im Bereich des Bahnsteiges trafen die Beamten eine hochschwangere Frau mit drei Kindern an. Bei der 30-Jährigen wurden 3,19 Promille festgestellt. Nach Angaben der Polizei sahen herbeigerufene Rettungskräfte und ein Notarzt jedoch keinen medizinischen Handlungsbedarf. Ein naher Angehöriger der Frau wurde telefonisch verständigt und übernahm die Verantwortung für Familie.

Gegen die Mutter wurde ein Strafverfahren wegen der Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht eingeleitet. Zudem wurde das Jugendamt informiert.

Von MAZonline