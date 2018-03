Hochzeitstanz im alten Klubhaus

Der Berliner Geschäftsmann Bahaddin Kocak ist angetreten, um dem alten Stahlwerker-Klubhaus in der Veltener Straße neues Leben einzuhauchen. Etwa eine halbe Million Euro will er investieren. „Ich will, dass das alte Klubhaus-Gefühl wieder aufkommt.“ Wenn es nach ihm geht, feiern hier bald Paare ihre Hochzeit.