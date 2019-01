Hohen Neuendorf

Nachdem mehrere Jugendliche am 12. Januar in Hohen Neuendorf gegen 16.30 Uhr einen Jugendlichen am S-Bahnhof auf die Straße geschubst haben, wendet sich die Polizei nun mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Im Zuge dieses Vorfalls musste ein Pkw-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem geschubsten Jugendlichen zu vermeiden, zu dem es dann auch nicht kam.

Die Kriminalpolizei sucht nun sowohl Zeugen des Vorfalls als auch den bislang unbekannten Fahrer sowie den geschubsten Jugendlichen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 entgegen.

Von MAZonline