Bottle-Flip (Flaschensalto) mit Hindernissen war beim 10. Fest der Generationen, das am Sonnabend zwischen Kirche und Autohaus Lambeck in Bergfelde stattfand, besonders bei den großen Kindern angesagt.

In liebevoller Handarbeit hatte Ralf Lenz, Hausmeister des Hortes in Bergfelde, einen Bottle-Flip-Parcours mit verschiedenen Plattformen und Ebenen gestaltet, auf denen die zu einem Drittel mit Wasser gefüllten Flaschen nach vollendeter Rotation landen mussten. Seit 2016 ein Bottle-Flip-Videoclip um die Welt gegangen war, ist das Spiel überaus angesagt. „Es macht einfach Spaß“, erklärte Jan (10) aus Bergfelde, der auch die Landung der Flaschen auf dem Deckel beherrscht. „Ich finde es witzig, welche Tricks man mit Flaschen so alles machen kann“, bringt Arvid (10) aus Bergfelde seine Begeisterung für den Trendsport auf den Punkt. Das helfe gegen Langeweile. „Die Kinder finden es cool und freuen sich, wenn sie es geschafft haben oder wenn sie in kleinen Wettkämpfen gegen ihre Eltern antreten“, weiß Christoph Ballentin, der beim Fest den Parcours betreute und eine Ausbildung zum Erzieher absolviert.

Überhaupt wird beim Fest der Generationen viel für den Nachwuchs geboten. Von der Hüpfburg, über die Torwand bis hin zu Bastelständen, wo in diesem Jahr Weltraumraketen und Farbkreisel hergestellt wurden. „Mir gefällt, dass das Fest nicht so groß ist und die Angebote für Kinder sind kostenfrei“, lobte Stefanie Ulrich. Sie käme jedes Jahr, verriet die Bergfelderin. Und in diesem Jahr besonders gern, weil ihre Tochter auch auf der Bühne stand. „Das Programm wird von Jahr zu Jahr besser.“

Schon vor der offiziellen Festeröffnung durch den stellvertretenden Bürgermeister von Hohen Neuendorf Alexander Tönnies, der allen Akteuren und langjährigen Organisatoren dankte, gab es die ersten Highlights auf der Bühne zu bewundern. So zeigte der Nachwuchs der Ballett- und Tanzschule Dancepoint Oberhavel von Tanzpädagogin Birgit Henninger Rumpf, was er in den letzten Monaten gelernt hatte. „Cake by the Ocean“, „Hello“ und „Albtraum“ hießen die Tänze, die sie dem begeisterten Publikum auf der großen Bühne darboten. Auch ein Pinguintanz stand auf dem Programm, das dann von den Campus Musik Kids und den Disco Würmern mit verschiedenen Tänzen fortgesetzt wurde. Gemeinsam mit dem Seniorenchor der Bergfelder Volkssolidarität stimmten die Kleinen ihre Lieder an. Bei Tim Bendzkos Hit „Maschine“ zeigten sie, dass sie auch vor aktuellen Hits keine Scheu haben. Tanja Kschinschig und Agnes Manzke wissen eben, wie sie die Kids für Musik begeistern können.

Passend zum 40. Jubiläum des Autohauses Lambeck, das sich auf die französischen Automarken Peugeot und Citroën spezialisiert hat, ließen die Kinder rote, weiße und blaue Luftballons in den Himmel steigen. Für Pariser Flair sorgte auch eine sehenswerte Kulisse einer französischen Avenue. Nur auf die passenden gastronomischen Gaumenfreuden mussten die Besucher verzichten, da diese kurzfristig ihre Festteilnahme abgesagt hatten. Doch davon ließen sich die Bergfelder nicht ihre Festlaune vermiesen und feierten bis in die Nacht.

Von Ulrike Gawande