15-jährige Radlerin mit schwerer Kopfverletzung

Hohen Neuendorf. Eine 15-jähriger Radfahrerin stürzte am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Bergfelde in der Hohen Neuendorfer Straße so schwer, dass sie anschließend von einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden musste. Sie hatte sich bei dem Sturz schwer am Kopf verletzt, schwebte aber nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr.

Ob die Radlerin bei ihrem Unfall einen Fahrradhelm oder anderen Fahrradschutz getragen hatte, stand zunächst nicht fest. Die Polizei wurde erst im Nachgang – gegen 16 Uhr – von den behandelnden Ärzten über den Unfall informiert. Die 15-Jährige selbst konnte zu dem Unfall noch keine Angaben machen, auch weil sie sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei an den Unfallhergang nicht erinnern kann.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline