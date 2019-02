Birkenwerder

Das Planfeststellungsverfahren zur geplanten 380-kV-Leitung geht in die nächste und abschließende Runde. Darüber informiert Peter Kleffmann, Sprecher der Bürgerinitiative A 10-Nord.

„Wenn es nach den Vorstellungen der 50Hertz Transmission GmbH geht, werden künftig bis zu 81 Meter hohe Masten in einem 70 Meter breiten Streifen das Landschaftsbild von Birkenwerder und Hohen Neuendorf prägen“, sagt Kleffmann. Dieser befinde sich direkt neben der dann sechsstreifigen Autobahn.

Vor einer Genehmigung gebe es jedoch für alle, die einen Widerspruch geschrieben hatten, eine letzte Möglichkeit, sich zu äußern oder weitere Anträge zur Änderung einzubringen. Das sei ein so genannter Erörterungstermin, der am Dienstag, 26. Februar, im Stadtgut Berlin-Buch stattfindet. Beginn ist um 10 Uhr in der Festen Scheune, Alt-Buch 45 in 13125 Berlin. Einlass ist ab 8.30 Uhr.

Das Ergebnis dieser Anhörung müsse dann noch einmal abgewogen werden, bevor der Plan vom Ministerium für Wirtschaft und Energie (MWE) festgestellt, also genehmigt wird. „Mit diesem Planfeststellungsbeschluss (PFB) erhält 50Hertz Baurecht und könnte im Herbst 2019 mit den Rodungsarbeiten und dem Aufstellen der ersten Monstermasten beginnen“, sagt Peter Kleffmann und fügt hinzu: „Die Betonung liegt auf ,könnte’, denn es gibt anschließend noch die Möglichkeit einer Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Solange es Wege gibt, das Vorhaben in dieser geplanten Art zu verhindern, sollten wir sie unbedingt nutzen!“

Gemeinsam mit der Verwaltung und dem Rechtsanwalt veranstaltet die Bürgerinitiative zuvor einen Informationsabend. Dazu ist der Ratssaal im Rathaus Birkenwerder am Mittwoch, 20. Februar, ab 18.30 Uhr für alle geöffnet, die sich für die zukünftige Ortsentwicklung interessieren – also ausdrücklich nicht nur für die „Widersprüchler“ des bisherigen Verfahrens.

Sollte jemand den Erörterungstermin nicht wahrnehmen können, hat die BI eine Vollmacht vorbereitet: www.bi-a10-nord.de. Im Rechner das Formular ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und an den Bevollmächtigten weiterreichen. Sollte sich niemand finden, stehe die Bürgerinitiative dazu gerne zur Verfügung.

Von Helge Treichel