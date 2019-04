Pinnow

Ab 22 Uhr war die nördliche A 10 am Freitagabend voll gesperrt worden. Bereits ein gute Stunde später war das erste von vier Brückenelementen mit zwei gewaltigen Autokranen an seinen Platz gehoben. „Das erste Teil lag sofort auf Linie“, sagte Mammoet-Projektleiter René Xyländer. Dies Genauigkeit sei schon ein wenig Zufall. Dabei war das knapp 50 Meter lange und rund 158 Tonnen schwere Brückenstück für eine Feinausrichtung extra auf Teflonplatten abgelegt worden.

„Alles lief völlig problemlos“, sagte auch Verkehrskoordinator Rainer Ewecker von der ARGE A10/A24 Havellandautobahn. Nach dem ersten Hub mussten die beiden Krane für den nächsten Schritt umgesetzt werden. Das nahm rund drei Stunden in Anspruch, sodass erst am frühen Sonnabendmorgen der zweite Hub erfolgte. Unter anderem mussten rund 70 Meter Mittelschutzplanke demontiert werden, um die Rangierfreiheit für die schweren Geräte zu schaffen – zwei Autokrane mit 500 beziehungsweise 750 Tonnen Hubkapazität.

Drei Brückenteile sind Sonnabendmittag bereits an ihren Platz gehoben. Quelle: Helge Treichel

Sonnabendmittag konnte Rainer Ewecker bereits den reibungslosen Einbau zweier weiterer Brückensegmente bilanzieren. Das vierte und letzte Teilstück wurde am Nachmittag mit einem 500-Tonnen-Kran an seinen Bestimmungsort gehoben. Gegen 17.40 Uhr war auch dieses mit 35,7 Metern kürzeste und mit 87 Tonnen leichteste der vier Puzzleteile an seinem Platz, sagte ein zufriedener Verkehrskoordinator. Bis Sonntag würden die Stahlelemente, die zusammen rund 540 Tonnen wiegen, noch „verschlossert“. Das bedeutet unter anderem, dass die vier Segmente mit Punktschweißungen verbunden werden. Reguläre Schweißnähte würden während der nächsten zwei Wochen gezogen.

Allein die Stahlseile und Schäkel wiegen rund eine Tonne. Quelle: Helge Treichel

Zu einer möglichen vorzeigen Freigabe der voll gesperrten nördlichen A10 wollte sich Ewecker nicht äußern. Er verwies auf zu viele Unwägbarkeiten während der anspruchsvollen Hub- und Montagearbeiten. Wegen der Sperrung müssen Verkehrsteilnehmer auf den ausgewiesenen Umleitungsstrecken deutlich mehr Zeit einplanen – insbesondere zwischen Birkenwerder und Oranienburg. Spätestens am Montag, 15. April, gegen 5 Uhr soll die gesperrte Autobahn wieder freigegeben werden.

Während der Montage sind umfangreiche Umrüstarbeiten an den Spezialkranen erforderlich. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel