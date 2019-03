Die Verabschiedung mit Musik, Tanz und Gedichten war für Monika Dieckmann am Freitagmorgen in der Hohen Neuendorfer Kita „Kids & Co.“ eine gelungene Überraschung. Die Erzieherin gehörte seit der Eröffnung 1998 zum Kitateam. Jetzt geht sie in den Ruhestand.