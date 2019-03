Hohen Neuendorf

Ein bislang unbekannter Täter ist am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr im Kastanienweg in Hohen Neuendorf in einen BMW der 5er-Reihe eingebrochen. Der Wagen soll nach Auskunft der Polizei bereits entstempelt, also nicht mehr für den öffentlichen Verkehr zugelassen gewesen sein.

Wie es hieß, habe der Täter eines der Dreiecksfenster sowie die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Gestohlen wurde der Lenkrad-Airbag. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Einbrecher. Er konnte trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers aus Berlin nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Kriminaltechniker der Polizei sicherten am Tatort Spuren. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 2000 Euro beziffert.

Von MAZonline