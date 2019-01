Hohen Neuendorf Hohen Neuendorf - Neben Gewalt sind auch Drogen im Spiel Mehrfach kam es im Januar im Bahnhofsumfeld von Hohen Neuendorf bereits zu Übergriffen auf Jugendliche und Erwachsene. Die Stadtverwaltung lädt deshalb für den 15. Februar zum „Stadtgespräch Sicherheit“ ein.

Der Bahnhof in Hohen Neuendorf. An der Schönfließer Straße war es in jüngster Zeit zu gewalttätigen Übergriffen gekommen. Quelle: Enrico Kugler