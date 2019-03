Karl Kapahnke ist Abiturient und Schulsprecher am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf. Zwei Mal schon hat er den Blutkrebs besiegt. Mit sechs und 16 Jahren. Mit einer schulinternen Typisierungsaktion für die DKMS und einem Vortrag will er nun seine Mitschüler für das Thema sensibilisieren.