Hohen Neuendorf

Der ehemalige Bundesliga-Profi Kevin Pannewitz (l.) besuchte am Samstagnachmittag seinen Bruder Nico in der Hohen Neuendorfer Stadthalle beim Fleischerei-Grönke-Cup des SV Blau-Weiss Hohen Neuendorf und schnürte selbst als Gastspieler seine Töppen für die Hohen Neuendorfer Reserve-Mannschaft.

Der 27-Jährige Kevin Pannewitz spielte einst bei Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga und beim VfL Wolfsburg in der höchsten Spielklasse Deutschlands. Im Sommer 2016 kickte der gebürtige Berliner auch einige Monate beim Brandenburgligisten Oranienburger FC Eintracht. Vor zwei Wochen war er bei seinem jetzigen Arbeitgeber, dem Drittligisten FC Carl Zeiss Jena, suspendiert worden und am 9. Januar 2019 wurde sein Vertrag außerordentlich gekündigt. Sein Bruder Nico spielt beim Reserveteam des SV Blau-Weiss Hohen Neuendorf.

Von Knut Hagedorn