Im Rahmen einer Auseinandersetzung in der „Kaufland“-Filiale in Oranienburg hat eine Frau einem Mann eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Mit der Scherben der Flasche fügte die Angreiferin dem Opfer zudem Schnittwunden zu. Der Vorfall wird jetzt vor dem Schöffengericht in Oranienburg verhandelt.