Die Anwohner der Anton-Saefkow-Straße glaubten am Freitag vor einer Woche ihren Augen nicht trauen zu können: Arbeiter richteten eine Baustelle ein und begannen, ihre schönen Gehwegplatten aufzunehmen. Anstelle des Weges säten sie Rasen, was sie bei dieser Hitze und Trockenheit für einen Schildbürgerstreich halten.

Zu denen gehört Ursula Gleffe. Die 79-Jährige hatte für die Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag schon einen Antrag formuliert, Hohen Neuendorf in Schilda umzubenennen. Aber sie kann sich nicht mehr äußern. Stattdessen ergreift Anwohner Joachim Siebmann das Wort. Es wäre gut gewesen, die Betroffenen über ein Anschreiben über „derart gravierende Maßnahmen“ zu informieren, sagt er: „Das ist Bürgernähe!“ Weil viele aber völlig überrascht wurden, habe es am vergangenen Wochenende Diskussionen zwischen den Anwohnern gegeben. Den Tenor fasst Siebmann so zusammen: „Große Bedenken und Unmut.“ An die Stadtverordneten richtete Siebmann eine besorgte Frage: „Wird es in unserem Wohngebiet Anton-Saefkow-Straße, Gertraudenstraße, Bellevue- und Käthestraße keine Bürgersteige mehr geben?“

Neue Gehwege sind nicht vorgesehen

Genau so wird es voraussichtlich kommen, kündigten Vertreter der Stadtverwaltung beim spontan einberufenen Ortstermin am Freitag an. Ursula Gleffe hatte die MAZ eingeladen – und nach der Reporter-Anfrage im Rathaus kamen zwei Bauamtsvertreterinnen und Sprecherin Ariane mit dazu. Nach ihren Worten gebe es formalrechtlich gar keinen Gehweg in den genannten Straßen. Vielmehr seien die Gehwege vor Jahrzehnten von den Anliegern in Eigeninitiative gebaut worden – wie es zu DDR-Zeiten eben manchmal üblich war. Daraus resultiere, dass die Platten keinen Unterbau hätten und es zahlreiche Unterbrechungen sowie unterschiedliche Materialien und Bauweisen gebe. Aktuell gültige Anforderungen – auch zum Schutz der Bäume – würden schlicht nicht erfüllt.

„Das ist kein Bürgersteig, sondern eher Bürger-Hopping“, sagte Ariane Fäscher mit Blick auf den Flickenteppich. Die Mitarbeiter der Verwaltung hätten bislang beide Augen zugedrückt. Angesichts der nach 50 Jahren zunehmend auftretenden Stolperfallen und auch der regelmäßigen Bürgerbeschwerden sehe sich die Stadtverwaltung nun jedoch zum Handeln verpflichtet. „Wir haben die Verkehrssicherungspflicht“, sagte Ariane Fäscher. Und: „Gleiches Recht für alle, keine Ausnahmen.“ . Im Versicherungsfall werde schließlich an die Stadt herangetreten.

Da es sich um Anliegerstraßen handelt, seien tatsächlich keine neuen Gehwege vorgesehen, für die ja wiederum auch Kostenbeiträge von den Anliegern erhoben werden müssten. Vielmehr sei die Straße als gemeinsamer Verkehrsraum für alle gedacht – Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger. Grundlage dafür sei der 2015 beschlossene Verkehrsentwicklungsplan, der zuvor mit der breiten Öffentlichkeit diskutiert worden sei.

Seniorin kündigt Sitzstreik an

Ursula Gleffe wollte dennoch nicht aufgeben. „Dann mache ich einen Sitzstreik“, drohte sie an. Die Platten seien vorzüglich verlegt, was für die großartige Leistung vor 50 und teilweise sogar 90 Jahren spreche. Ein paar einzelne hervorstehende Platten könnten ja erneuert werden, aber alles herausreißen...? „Wenn hier einer stolpert, dann stolpert er auch auf einer Autobahn“, so die energische Seniorin.

Ein weiteres Problem sprach Anwohnerin Marion Zoglauer an: die Zufahrten, von denen jetzt nur einige provisorisch mit Recyclingmaterial befestigt wurden. Eigentlich hätte jeder Grundstückseigentümer schon längst eine befestigte Zufahrt bauen lassen müssen, erläuterte Elke Pigorsch aus dem Bauamt und kündigt an: „Dazu werden wir die Anwohner nun auffordern.“ Je nach Ausführung und Angebot würde das 2000 bis 3000 Euro kosten, schätzt Elke Pigorsch.

Als Ursula Gleffe die Verantwortlichen für die Pflege der herrlichen Lindenallee lobte, drehte Ariane Fäscher den Spieß um: Verantwortlich dafür sei die Stadt, ebenfalls im Zuge der Verkehrssicherungspflicht. Ursula Gleffe gingen am Ende die Argumente aus. Obwohl der Gehweg auch vor ihrem Haus noch wegkommt, zeigte sie sich versöhnlich. An einem Sitzstreik will sie nicht festhalten.

Von Helge Treichel