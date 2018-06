Hohen Neuendorf

Ein PKW Opel Astra mit polnischem Kennzeichen befuhr am frühen Montagmorgen (4. Juni) gegen 2.30 Uhr in Hohen Neuendorf die Karl-Marx-Straße aus Fahrtrichtung Niederheide in Fahrtrichtung Kurt-Tucholsky-Straße. Dort wollten Beamte der Polizei das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Ihr Haltesignal wurde jedoch ignoriert, stattdessen erhöhte der Fahrer die Geschwindigkeit. Zwischen Hohen Neuendorf und der Ortslage Stolpe-Dorf sprangen dann zwei Fahrzeuginsassen aus dem noch fahrenden PKW und entfernten sich entgegengesetzt und getrennt voneinander in Richtung der umliegenden Felder. Der PKW kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab, rollte aus und kam schließlich an einem Straßenbaum zum Stillstand. Im Kofferraum des Fahrzeuges stellten die Beamten dann einen Außenbordmotor der Marke Honda, diverses Motoren-Zubehörmaterial sowie mehrere typische Werkzeuge fest.

Der Schaft und die Schrauben des Motors waren noch nass und mit Algen behaftet, die Zuleitungen zum Bootsmotor zerschnitten, so dass der Verdacht des Diebstahles bestand.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden der Täter. Ein eingesetzter Fährtenspürhund konnte der Geruchsspur eines Täters noch über das angrenzende Feld bis nach Berlin-Frohnau (Invalidensiedlung) folgen, bis sich die Spur schließlich verlor. Der zurückgelassene PKW wurde in weiterer Folge zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Gegen 10 Uhr meldete sich dann bei der Wasserschutzpolizei der mutmaßliche Geschädigte. Im Angelverein Niederheide e.V. war in der Nacht von Sonntag zu Montag ein Boot mit Motor gestohlen worden. Das Boot wurde wieder gefunden, der 15 PS Honda-Motor fehlte jedoch noch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittungen aufgenommen, diese dauern an.

Von MAZonline