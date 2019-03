Hohen Neuendorf

Manch Tage oder Nächte gehen in die Geschichte ein. So auch der 10. Mai 1933. Es ist der Tag, an dem in Berlin Bücherhaufen brannten.

Erinnerung an gewisse Nacht

Der Kulturkreis Hohen Neuendorf e.V. (AG Buchzeit) lädt auch in diesem Jahr wieder zu einer Lesung ein, mit der an die verheerenden Folgen der Bücherverbrennung in Berlin am 10. Mai 1933 erinnert werden soll.

Um 19 Uhr geht es los

Dieses Mal wurden deutschsprachige Schriftsteller ausgewählt, die aus osteuropäischen Ländern stammten. Am Freitag, den 3. Mai, um 19 Uhr, werden im Café Kunst und Filterkaffee, in der Schönfließer Straße 13 in Hohen Neuendorf, Texte von Mascha Kaleko, Joseph Roth, Franz Kafka und Alex Wedding präsentiert.

Freier Eintritt

Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Voranmeldung im Café (oder telefonisch unter: 03303 5985725) gebeten.

Von MAZonline