Hohen Neuendorf

65 Millionen Bienen leben im Sommer in 1.300 Bienenvölkern in Hohen Neuendorf, Menschen sind es hingegen nur 27.000. So kommen auf jeden Einwohner rund 2.500 Bienen. Zum Vergleich: In Berlin sind es gerade einmal 100 pro Einwohner und im Land Brandenburg 600. Grund genug also, der Stadt in Oberhavel den Beinamen Bienenstadt zu geben, denn auch das international angesehene Bieneninstitut hat seinen Sitz in Hohen Neuendorf. Dessen Leiter, Professor Kaspar Bienefeld, hatte daher bereits 2013 vorgeschlagen, der Stadt den Beinamen Bienenstadt zu geben. Zwar wurde damals die Idee im Ausschuss besprochen, zu einem regulären Antrag kam es jedoch nicht. Die Zeit sei damals noch nicht reif gewesen, war man sich rückblickend einig.

Fraktionsübergreifender Antrag

Das hat sich geändert, denn der Antrag wurde jetzt nachgeholt; als gemeinsamer Antrag von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Stadtverein und dem fraktionslosen Stadtverordneten der FDP stand er auf der Tagesordnung der letzten Stadtverordnetenversammlung. Beantragt wurde, der Stadt den Beinamen Bienenstadt zu geben, ähnlich wie Ofenstadt Velten, Fontanestadt Neuruppin oder Spargelstadt Beelitz. Solche zusätzlichen Bezeichnungen sind laut Kommunalverfassung möglich, um die Alleinstellungsmerkmale der Kommunen hervorzuheben. Die Namensergänzung soll somit laut Antrag zugleich Aushängeschild der Stadt und Selbstverpflichtung zu nachhaltigem Handeln für Gesellschaft, Politik und Verwaltung sein. So haben bereits vier Schulen eigene Schulimkereien, es gibt Bienenskulpturen, Blühstreifen und Bienenwiesen werden gefördert, außerdem dürfen auf öffentlichen Flächen keine Pestizide oder Glyphosat verwendet werden und auf dem Rathausdach sollen demnächst Bienenvölker gehalten werden. Die Biene ist quasi ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt.

Identitätsstiftender Namenszusatz

Identitätsstiftend solle der Namenszusatz sein, erklärte Holger Mittelstädt ( SPD). „Wir können so als Stadt ein Zeichen setzen.“ Thomas von Gizycki (Grüne) Mahnte, dass man nicht nur Symbolpolitik machen sollte, sondern dass es um den Schutz und den Erhalt der Bienen und Insekten gehe. Sylvia Scholz (Linke) missfiel hingegen der vorgesehene Weg zum Namenszusatz. „Der Zusatz Bienenstadt ist ganz toll, aber man darf ihn nicht den Bürgern überstülpen.“ Sie regte eine Befragung der Bürger an. „Man darf nicht nur Namen und Tütchen verteilen, sondern muss die Bürger mitnehmen.“ Nur dann könne man erwarten, dass sie auch mitmachen, mahnte sie. „Wenn sie ja sagen, stehen sie auch dahinter.“

Idee tief verankert in der Stadt

Christian Wolff ( CDU) hingegen erklärte, dass man in Hohen Neuendorf nur mit offenen Augen durch die Stadt gehen brauche, um zu sehen, dass die Idee schon tief verankert sei. „Das Thema wird von den Menschen stark angenommen und es ist ein Zeichen für Naturschutz.“ Christian Erhardt-Maciejewski ( FDP) erklärte, dass so ein Namenszusatz die beste Form von Wirtschaftsförderung sei und um den Tourismus zu stärken. Doch genau dieser Ansatz störte Hans-Joachim Gurtetzki (Stadtverein), dem das Ansinnen gefiel, die Bürger mitzunehmen. Doch das könne man auch noch nach der Entscheidung tun. Man müsse den Namenszusatz, der keine amtliche Wirkung habe, nicht nur mit teuren Schildern, sondern vor allem mit Inhalten untersetzen, forderte Lukas Lüdtke (Linke). „Die Zeit ist reif“, fasste Josef Andrle ( SPD) die Überlegungen zum Antrag zusammen.

Zweidrittelmehrheit nötig

Um einen solchen Namenszusatz beschließen zu können, ist laut Kommunalverfassung eine Zweidrittelmehrheit der Stadtverordneten notwendig. Mit 22 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen wurde der Antrag in Hohen Neuendorf positiv entschieden, so dass zum 20-jährigen Stadtjubiläum am 23. Juni die offizielle Namensergänzung zur Bienenstadt Hohen Neuendorf vollzogen werden kann. „Der Antrag war überfällig. Es ist eine Herausforderung, denn wir können eine Vorbildfunktion übernehmen, unabhängig von Tourismus und Wirtschaft“, fasste Raimund Weiland ( CDU), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung die Entscheidung zusammen. „Es ist ein schönes Symbol für die Geschlossenheit der SVV. Es kann der Stadt gut tun“, so Thomas von Gizycki.

Von Ulrike Gawande