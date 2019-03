Hohen Neuendorf

Mit 290 Stimmen war in Hohen Neuendorf der Wunsch, mit Hilfe von kostenlosem Saatgut die Lebensgrundlage für Bienen und wildlebende Insekten zu verbessern, das meistgewählte Projekte im Bürgerhaushalt 2018.

10.000 Samentütchen

Unter dem Motto „ Hohen Neuendorf blüht auf“ hat die Stadt rund 10.000 Saattütchen mit einer regionalen Wildblumenmischung produzieren lassen, die in besonderem Maße die Ansprüche von Wildbienen und Schmetterlingen berücksichtigt. Die Mischung beinhaltet Saatgut von rund 40 Pflanzen sowie zehn Prozent Gräser als Futterpflanzen für Schmetterlingsraupen.

Aussaat zwischen März und Mai

Damit die Anpflanzung gelingt, sollte die Mischung zwischen März und Mai oder von August bis September ausgesät werden. Ein Saattütchen reicht dabei für circa einen Quadratmeter. Das Saatgut ist mehrjährig, wenn die Pflanzen regelmäßig gewässert werden. Die Wildblumen dienen im Winter als Futterquelle für Vögel und als Winterquartier für Insekten. Sie sollten erst im Frühjahr nach Wiederaustrieb heruntergeschnitten werden. Das Aussamen am Standort dient zum dauerhaften Erhalt der Fläche und hat einen besonders nachhaltigen Charakter, da sich die Tiere auf die Futterquelle einstellen können. Die Mischung kann in privaten Gärten und Balkonen und auf öffentlichen Flächen gesät werden. Nicht gepflanzt werden darf das Saatgut unterhalb von Baumkronen, in der Nähe von Verteilerkästen, in Kreuzungsbereichen und in Versickerungsmulden.

Aktionstag am 29. März am S-Bahnhof

Erstmals werden die Saatguttütchen am Freitag, 29. März, im Zeitraum von 14 bis 18 Uhr im Rahmen eines Aktionstages „Bienenbuffet“ auf dem Vorplatz des S-Bahnhofs Hohen Neuendorf in begrenzter Menge kostenlos an Insektenfreunde ausgegeben. Naturgartenexperten und Imker beraten über artenfreundliche Gärten. Nach dem Aktionstag sind die Tütchen an verschiedenen Ausgabepunkten erhältlich. Die vollständige Artenliste ist unter www.hohen-neuendorf.de abrufbar.

Von MAZonline