Hohen Neuendorf

Ein brennender Pkw VW wurde am Sonntag gegen 0.15 Uhr in Hohen Neuendorf in der Friedrichstraße gemeldet. Durch den Eigentümer konnte der Brand selbst gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Pkw mittels Brandbeschleuniger am Reifen in Brand gesetzt. Der Schaden beläuft sich auf 10 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch Kriminaltechniker konnten vor Ort Spuren gesichert werden.

Von MAZonline