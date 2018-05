Im Veranstaltungsplan zu den „Offenen Ateliers“, die am 5./6. Mai wieder Tausende in die kreativen Werkstätten nach Brandenburg locken werden, war auch ein Kunstfest auf dem Skulpturenboulevard zwischen Birkenwerder und Hohen Neuendorf angekündigt. Das findet jedoch erst am 1. September statt, wie Pressesprecherin Ariane Fäscher mitteilte.