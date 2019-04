Mädchen sind seit sieben Jahren am Ball

Hohen Neuendorf Hohen Neuendorf - Mädchen sind seit sieben Jahren am Ball Zum siebten Mal ist auf dem Sportplatz in der Niederheide das Osterferiencamp „Mädchen am Ball“ veranstaltet worden. Für die Jungs gab’s die „Kick-Akademie“.

MAB – „Mädchen am Ball“ hieß es in dieser Woche bei Blau-Weiss auf dem Sportplatz in der Hohen Neuendorfer Niederheide. Quelle: Helge Treichel