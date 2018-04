Messepremiere: Prima Klima

Am 14. und 15. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr, feiert eine Fachmesse zu den Themengebieten Energie, Mobilität und Bauen in der Stadthalle in Hohen Neuendorf Premiere. Da sich die Stadt besonders dem Klimaschutz verpflichtet fühlt, wurde bei der Auswahl der 75 Aussteller besonders auf den Ökologie- und Klimaschutzaspekt geachtet.