Hohen Neuendorf

Der Kulturkreis gibt den Startschuss in eine neue kulturelle Etappe: Die Fête de la Musique wird in diesem Jahr erstmals auch in Hohen Neuendorf stattfinden – am 21. Juni.

Mario Jahn steht für Rückfragen zur Verfügung

Dafür hat der Kulturkreis Hohen Neuendorf einen Aufruf gestartet und möchte interessierte Musiker ermutigen, sich bei der AG lebensArt im Kulturkreis für die Veranstaltung zu bewerben. Bands und Solokünstler jeglicher Stilrichtungen, am liebsten natürlich aus der Region, können sich melden. „Auf diese Weise soll auch ein Musiker-Pool für die Events der nächsten Jahre aufgebaut werden“, sagt Mario Jahn vom Kulturkreis. Er fungiert als Ansprechpartner für die Musiker und ist erreichbar per E-Mail unter fete@kulturkreis-hn.de und telefonisch unter 03303/ 40 84 49.

Es gibt eine Hauptbühne und Nebenschauplätze

„Wir beabsichtigen, neben einer Hauptbühne auch ,Nebenschauplätze’ entlang der Schönfließer Straße zu betreiben, sodass dem Ursprungskonzept folgend, Straßenmusik präsentiert werden kann“, sagt Mario Jahn. Derzeit erstelle der Kulturkreis als Initiator der Hohen Neuendorfer Beteiligung das Programm für den 21. Juni, der 2019 auf einen Freitag fällt und von 16 bis 22 Uhr musikalische Unterhaltung bieten soll.

Die Geschichte begann 1982

Die große Bühne auf dem Parkplatz in der Puschkinallee werde der zentrale Punkt der Hohen Neuendorfer Fête sein. Entlang der Schönfließer Straße sollen mehrere Plätze in Kooperation mit den ansässigen Geschäftsleuten Raum für unverstärkte, akustische „Straßenmusik“ bieten. Das Prinzip der Fête de la Musique lasse sich in ein paar Stichworten zusammenfassen: am Tag des Sommeranfangs und der Sommersonnenwende, Musik jeder Art, kostenlos für die Besucher, an öffentlich zugänglichen Plätzen – also umsonst und draußen. Was am 21. Juni 1982 in Paris begann, hat inzwischen mehr als 540 Städte auf allen Kontinenten erfasst.

Von MAZonline