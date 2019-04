Hohen Neuendorf

Aufgrund von Reparaturarbeiten an der Eisenbahnbrücke in der Hohen Neuendorfer Puschkinallee durch die Deutsche Bahn kommt es am 14. und 15. April zu einer Vollsperrung im Bereich der Bahnunterführung. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Anliegerverkehr ist von beiden Seiten bis zur Baustelle frei. Fußgänger können den Bereich passieren. Die Sperrung beginnt am 14. April gegen 21 Uhr.

Von MAZonline