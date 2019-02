Hohen Neuendorf

Aufgeregt zappelte Willy Tuttas im Hennigsdorfer Stadtklubhaus auf seinem Stuhl herum. Als die Kategorie „Nachwuchssportler“ aufgerufen wurde, war seine Anspannung endgültig am Siedepunkt angelangt. Der junge Leichtathlet aus Hohen Neuendorf wirkte ziemlich aufgedreht bei der Sportlergala des Kreissportbundes Oberhavel und der MAZ und freute sich diebisch über seinen Sieg. Für den Elfjährigen das grandiose Ende eines ereignisreichen Sportjahres 2018.

Lampenfieber nur auf der Showbühne

„Ich stand noch nie auf so einer großen Bühne und hätte nie damit gerechnet, auch noch zu gewinnen. Für mich ist das der größte sportliche Erfolg bisher“, zeigte sich Tuttas sichtlich stolz. Und beeindruckt vom Pokal: „Der ist schon echt groß. Er hat einen Platz in unserem Wohnzimmer bekommen“, so Tuttas grinsend. Das vergangene Wettkampfjahr war für den Leichtathleten des SV electronic gepflastert mit Erfolgen und Bestmarken. Neben diversen Landesmeistertiteln beeindruckte vor allem die Tatsache, dass Tuttas im 50-Meter-Sprint (7,27 Sekunden) und im Weitsprung (4,86 Meter) sogar deutschlandweit die Bestwerte aufstellte. „Die Aufmerksamkeit, gerade medial, ist schon größer geworden, aber er geht damit sehr gut um. Auch, dass er jetzt bei vielen Wettkämpfen meistens der klare Favorit ist, hemmt ihn nicht“, zeigt sich Papa Thomas zufrieden mit seinem Sprössling.

Willy Tuttas (r.) mit seinem Trainer Willi Müller. Quelle: Knut Hagedorn

Bei Willy ist der Fokus eh wieder auf das gerichtet, was ihm am meisten Spaß macht – nämlich die Leichtathletik. „Ich arbeite gerade auf die Mehrkampflandesmeisterschaft in Cottbus hin, die im Februar stattfindet, das ist mein nächstes Ziel.“ Die Anforderungen werden laut Papa Thomas dabei anspruchsvoller. „Das Niveau wird immer besser und die Spitze rückt enger zusammen. Gerade, weil aktuell viele Fußballer in die Leichtathletik drängen.“ Tuttas selbst will sich längerfristig in der nationalen Spitzengruppe etablieren, ein Wechsel zur Sportschule dürfte demnach der nächste Schritt in der Entwicklungsstufe sein: „Wir haben uns schon einige Sportschulen angeschaut und ich würde gerne diesen Weg einschlagen. Wohin der Weg führen wird, ist aber noch offen“, so der Elfjährige. Dies bestätigt auch Papa Thomas. „Wir werden ihn als Eltern da so gut es geht unterstützen und ihm nicht im Wege stehen. Aber ich denke, wir können das alle auch sehr gut einschätzen und einordnen. Sinn macht eine Sportschule nur, wenn man langfristig nach ganz oben will.“

Deutschlandweit an die Spitze als langfristiges Ziel

Und das will Willy Tuttas. „Mein Ziel ist es, nicht nur ein Jahr deutschlandweit die Nummer eins zu sein, ich möchte mich mittelfristig da etablieren“, sagt der Youngster selbstbewusst. Für das Wettkampfjahr 2019 hat der Hohen Neuendorfer dabei klare Vorstellungen, was seine Leistungsentwicklung betrifft. „Ich möchte die 50 Meter unter sieben Sekunden laufen und im Weitsprung dieses Jahr die Fünf-Meter-Marke knacken.“

Bis dahin zählt aber zunächst einmal das tägliche Training, das weiß auch der frisch gebackene Nachwuchssportler des Jahres. „Ich weiß, dass ich viel trainieren muss, um diese Zielsetzungen zu erreichen.“ Und dann sollte weiteren Auftritten auf großen Bühnen nichts im Wege stehen. Erfahrung hat er ja jetzt.

Von Knut Hagedorn