Hohen Neuendorf

Stimmungsvoller kann ein Schulsport-Landesfinale kaum sein. Vor voll besetzten Rängen in der Hohen Neuendorfer Stadthalle veranstaltete der Förderverein für Schulsport in Oberhavel seine Landesbestenermittlung im Zweifelderball – und das zum nunmehr 20. Mal. Ob dies allerdings auch ab dem Jahr 2021 noch so sein wird, steht trotz immenser Nachfrage überraschenderweise auf dem Prüfstand.

„Es gibt Bestrebungen seitens einiger Schulsportberater im Land Brandenburg, die Zweifelderball gerne nur noch in den ersten und zweiten Klassen sehen würden, da man der Meinung ist, dass die großen Ballsportarten wie Handball oder Volleyball dadurch ins Hintertreffen geraten. Das kommende Jahr ist aber definitiv gesichert, wir hoffen auch darüber hinaus“, erklärt Uwe Peter vom Förderverein für Schulsport. In die gleiche Kerbe schlägt auch Schulleiter Holger Mittelstädt: „Das wäre sehr schade, wenn Zweifelderball rausfällt. Es ist eine Sportart, die sehr populär ist bei den Grundschülern, da jeder sie spielen kann.“ Mittelstädt wurde für seine Verdienste vom Förderverein mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet und sorgte wie seit elf Jahren für ein Highlight bei der Eröffnung, als er dudelsackspielend das Team seiner Waldschule auf das Parkett führte. „Das mache ich jetzt seit elf Jahren und habe großen Spaß daran. Irgendwann haben mich meine Lehrerkollegen mal dazu gedrängt und seitdem spiele ich nur bei dieser Veranstaltung öffentlich auf meinem schottischen Dudelsack“, so Mittelstädt. Dass sein Team am Ende sogar noch das Turnier gewann, machte den Schulleiter samt Sportlehrer Tobias Komoß besonders stolz. „Wahnsinn, dass uns das gelungen ist. Zweifelderball ist ein reiner Grundschulsport und bei uns an der Schule extrem beliebt. Die kleinen Kids, die gerade auf der Tribüne Riesenrabatz machen, wollen alle in den kommenden Jahren auch hier stehen und spielen“, so Komoß, der für die sportlichen Aktivitäten der Waldgrundschule verantwortlich ist.

Auch für Uwe Peter war die 20. Landesbestenermittlung wieder ein großer Erfolg. „Wir veranstalten viele emotionale Wettkämpfe als Förderverein, aber die Zweifelderballwettkämpfe bleiben immer etwas Besonderes, da wir in Oberhavel auch viele begeisterte Schüler und Schulen haben. Ein Dank dafür an alle, die sich beteiligen.“

Von Knut Hagedorn