Eine 75-jährige Honda-Fahrerin überschlug sich am Donnerstag in der Wansdorfer Chaussee mit ihrem Auto. Der Unfall war so heftig, dass die Frau sich lebensbedrohliche Verletzungen zuzog und ins Unfallkrankenhaus gebracht werden musste. Die Ursache für den Unfall scheint mittlerweile klar zu sein.