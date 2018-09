Velten

Einer muss vorangehen. Die Unterstützer des „Hospiz Lebensklänge“ in Oranienburg von „Wir für Euch“ tun das gern. Seit drei Jahren sorgt das fünfköpfige Team um Romano Bergling für viel Wirbel. Damit konnte es bereits eine Menge Spenden für das Hospiz zusammentragen und zudem dessen öffentliche Wahrnehmung weit voranbringen.

Benefizlauf ist Abschlussveranstaltung der EMB-Cup-Laufserie

Am kommenden Sonntag setzen „Wir für Euch“ das Vorangehen erneut in die Tat um, wenn zum Benefizlauf „Velten läuft für das Hospiz“ gerufen wird. Unterstützung erhalten die Organisatoren dabei aus Wirtschaft und Politik ebenso wie aus der Bevölkerung. 320 Läufer haben sich bereits angemeldet. Sie können auf eine vier, acht oder zwölf Kilometer lange Strecke gehen, die zugleich den Abschluss der EMB-Cup-Laufserie bildet. Für den Staffellauf hat sich neben einem MAZ-Team als Medienpartner der Veranstaltung auch das U 17-Team von Frauenfußball-Bundesligist 1. FFC Turbine Potsdam angesagt. Romano Bergling hofft am Sonntag auf zahlreiche weitere Läufer: „Wir rechnen dann noch einmal mit rund 50 bis 100 Nachmeldungen“. Ab 8 Uhr sind Anmeldungen am Lauftag noch möglich, 10 Uhr ertönt der Startschuss.

Erlös aus Lauf und Tombola gehen ans Hospiz

Die Startgebühr von fünf Euro kommt genauso in den Spendentopf wie die Einkünfte aus einer großen Tombola, bei der es „jede Menge hochwertige Preise zu gewinnen gibt“, verrät Bergling. Von großen Firmen bis hin zu regionalen Unternehmen – mehr als 150 Gewinne und Gutscheine warten auf neue Besitzer. Die Lose sind am Sonntag am Start- und Zielbereich in der Mühlenstraße in Velten zum Stückpreis von zwei Euro erhältlich. Außerdem wird es eine limitierte Anzahl von Erinnerungs-Shirts und einen Kuchenbasar geben, dessen Einkünfte ebenfalls in den Spendentopf fließen. Für die Kids gibt es ein umfangreiches Bespaßungsprogramm, von der Hüpfburg bis zum Kinderschminken.

40 bis 50 helfende Hände sorgen vor Ort für eine reibungsfreie Veranstaltung, an deren Ende irgendwie alle gewinnen.

Von Nadine Bieneck