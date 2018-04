Bergfelde (Hohen Neuendorf). Ein 12-jähriges Mädchen wurde am Sonnabend Vormittag gegen 13.05 Uhr in der Ahornallee beim Spielen mit einem Hund von diesem gebissen. Das Mädchen erlitt Verletzungen an der rechten Wange und am Arm und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Berlin Buch gebracht.

Bei dem Hund handelt es sich um einen zwei Jahre alten Malinois, eine belgische Schäferhunderasse. Eine Anzeige wegen fahrlässige Körperverletzung wurde gegen den Hundehalter gefertigt.

Von MAZonline