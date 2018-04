Seit 25 Jahren Meister - „Ich würde alles noch einmal genau so machen“

Ein großes Gebäude mit viel Glas – so stellt sich der Discounter Lidl seinen neuen Markt am alten Standort in Zehdenick vor. Die Idee kommt bei den Stadtverordneten gut an. Sie werden Anfang Mai entscheiden, ob ein Bebauungsplan aufgestellt wird. Ein Lidl-Vertreter präsentierte im Hauptausschuss mehrere Entwürfe.