HENNIGSDORF. . Für bis zu 20 000 Euro lässt die Stadt ein Konzept für das Zentrum erstellen, bis Ende 2013 soll es vorliegen.

Das Familenzentrum ist nur eine der Zielvereinbarungen des Audit-Projektes, die die Stadt in den kommenden Jahren umsetzen will. In den vergangenen Monaten haben Eltern, Erzieher, Lehrer, Betriebsräte oder Stadtverordnete in AGs über Themen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder den Übergang von der Kita zur Grundschule beraten (MAZ berichtete).

Wichtigste Maßnahme neben dem Familienzentrum: Ab dem kommenden Schuljahr soll an einer Hennigsdorfer Grundschule testweise ein Sozialarbeiter installiert werden. „Er soll Puffer zwischen Schule, Elternhaus und Kind sein“, erklärt Marina Schulz. Rund 30 000 Euro plant die Verwaltung dafür in diesem Jahr ein. Wenn der Sozialarbeiter sich bewährt, könnte künftig an allen drei Grundschulen eine solche Stelle geschaffen werden.

Im Februar sollen die Stadtverordneten über die Zielvereinbarungen abstimmen. (Von Marco Paetzel)