Im Rahmen des traditionellen Kinder- und Dorffestes in Buberow ist am Sonnabend die neue Friedenseiche „in Dienst gestellt“ worden. Sie hat ihren Platz neben dem Stumpf der alten Eiche gefunden, die innen hohl war und deshalb gefällt werden musste. Zugleich wurde am Sonnabend eine Informationstafel neben der neuen Eiche enthüllt.