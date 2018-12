Lehnitz

In der Nacht zu Freitag (22.30 Uhr) brachen unbekannte Täter im Mühlenbecker Weg in Lehnitz in eine Firma ein und entwendeten verschiedene Maschinen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Aufgrund intensiver Fahndungsmaßnahmen sowie der Zusammenarbeit mit den Kollegen der Berliner Polizei, konnte auf einem Hinterhof in Berlin ein Fahrzeug festgestellt werden, in welchem sich die gestohlenen Maschinen befanden. Diese wurden sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer: 03301/8510 entgegen.

Von MAZonline