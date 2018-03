In Nassenheide brennt die Wiese

Nassenheide. Ein etwa 50x5 Meter großes Stück Wiese stand in der Alten Grüneberger Landstraße in Nassenheide in der Nacht zu Montag gegen 1 Uhr plötzlich in Flammen. Eine Mitarbeiterin einer nahe gelegenen Tankstelle informierte die Feuerwehr über den Brand, die zeitnah am Brandort erschien.

Die Feuerwehrkameraden hatten das Feuer um 1.23 Uhr unter Kontrolle.

1.23 Uhr hatten die Kameraden der Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle gebracht. Menschen waren durch den Brand nicht gefährdet, angrenzende Gebäude am betroffenen Gelände gab es ebenfalls nicht. Kurz nach 2 Uhr rückten die Kameraden der Feuerwehr nach Abschluss des Einsatzes aus der Grüneberger Landstraße wieder ab.

Ein etwa 50x5 Meter großes Stück Wiese stand in Flammen.

Warum die Wiese in Brand geraten war und wie hoch der durch das Feuer entstandene Sachschaden auf dem noch nicht bestellten Ackergelände ist, steht noch nicht fest und muss nun ermittelt werden.

