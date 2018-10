Oranienburg

Im Cluster Liebigstraße in Oranienburg beginnt am kommenden Montag, 8. Oktober, die systematische Kampfmittelsuche. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Konkret betroffen ist der vordere Bereich: beginnend im Kreuzungsbereich Bernauer Straße/Liebigstraße bis hin zum Parkplatz in der Liebigstraße.

Bereits im Jahr 2016 war der Bereich mittels Bohrlochsondierung untersucht worden. Aufgrund diverser Bohrhindernisse und Versorgungsleitungen in der Erde konnte seinerzeit aber keine vollständige Absuche erfolgen. Jetzt kommt das Bohrlochradarverfahren zum Einsatz, mit dem die Gehwege auf beiden Seiten sowie Restflächen auf den angrenzenden Privatgrundstücken abgesucht werden sollen. Die Bohrungen werden vom Kellerboden der Gebäude und kleineren Freiflächen wie Innenhöfen aus stattfinden.

Die Fahrbahn ist bereits abgesucht und freigegeben worden.

Die Arbeiten werden voraussichtlich sechs Monate dauern, vorübergehend wird eine teilweise Sperrung der Gehwege nötig sein.

Von MAZonline