Oranienburg

Gemeinsam mit den Anwohnern starteten im vergangenen Jahr die Planungen zum Bau eines Spielplatzes auf der „Angerwiese“. Nachdem im September die Baugenehmigung erteilt wurde, können nun in der kommenden Woche die Bauarbeiten beginnen.

Auf der fast 4800 Quadratmeter großen Freifläche soll ein Spielplatz entstehen, der sowohl die Anwohner in unmittelbarer Nähe als auch die erweiterte Nachbarschaft zusammenbringt. Vorgesehen sind Angebote für alle Altersgruppen, um so nicht nur Kinder und ihre Eltern, sondern auch ältere Menschen auf den Anger zu locken. Insgesamt investiert die Stadt Oranienburg 225 000 Euro in den neuen Spielplatz.

Für die Jüngsten ist ein Spielbereich inklusive Sandbereich zum Buddeln vorgesehen. Auch ein Abenteuerspielplatz mit diversen Plattformen, Netzen und Seilen sowie ein traditioneller Doppelkletterbogen sollen hier Platz finden. Darüber hinaus sind eine Tischtennisplatte, eine Doppelschaukel, zwei mit einem Seil verbundene Pfosten für Ballspiele sowie Fitnessgeräte für Jung und Alt geplant. Auch Bänke und Tische zum Verweilen sowie Wege, die die Spielangebote miteinander verbinden sollen angelegt werden.

