Hennigsdorf

„Mein Ziel für die Zukunft ist, das Laufen wieder etwas runter zu schrauben, der Spaß soll im Vordergrund stehen.“ Diese Sätze stammen von einer Frau, die vor fünf Jahren nicht mal im Ansatz daran gedacht hätte, irgendwann das eigene Pensum runterschrauben zu müssen.

Anne-Kathrin Berning aus Hennigsdorf begann 2013, sich den Laufstrecken hinzugeben. „Ich war extrem unzufrieden mit meinem Gewicht nach der Schwangerschaft, konnte keine Bilder mehr von mir sehen. Dann habe ich meine Ernährung umgestellt und bin jeden Tag gelaufen.“ Inzwischen ist der Sport für die 39-Jährige fast zu einer Sucht geworden. „Wenn ich nicht laufen kann, fühle ich mich unwohl“, so Berning, die in den vergangenen Jahren Stammgast bei nahezu allen Läufen der Region war. „Das wurde irgendwann echt zu viel, ich habe mein ganzes Jahr nach Laufveranstaltungen geplant und organisiert. Das mache ich dieses Jahr nicht mehr in diesem Umfang.“

Vor allem Crossläufe haben es der Hennigsdorferin angetan, auch die EMB-Cup-Läufe standen immer ganz dick im Terminkalender. „Mein absoluter Lieblingslauf ist aber der XLETIX in Berlin, den möchte ich jedes Jahr laufen. Das macht unglaublichen Spaß“, so Anne-Kathrin Berning.

Von Knut Hagedorn