Ines Hübner wehrt sich gegen Kritik von Pro Velten

In der vergangenen Woche hatte die Fraktion Pro Velten die Bürgermeisterin Ines Hübner in einer Erklärung scharf kritisiert und sie aufgefordert, den Kampfmodus abzustellen. Ines Hübner verwahrt sich gegen diese Erklärung und fordert alle Fraktionen zur harmonischen Zusammenarbeit auf. Pro Velten dagegen sieht in der Ofenstadt eher die DDR auferstehen.