Oranienburg

Da blieb selbst dem sonst so redegewandten Romano Bergling das Wort im Halse stecken. Der 30-jährige Begründer der Oranienburger Initiative „Wir für euch“, die Spenden für das Hospiz Lebensklänge sammelt, zeigte sich sichtlich ergriffen ob des weiteren Meilensteins seiner fünfköpfigen, ehrenamtlichen Gruppierung. Denn ab sofort wird die Märkische Allgemeine Zeitung als Medienpartner mit der Initiative kooperieren, um gemeinsam der guten Sache zu dienen.

Alles begann mit einem kleinen Kuchenbasar

„Das ist schon großartig und ich bin sehr dankbar für diese neue Möglichkeit, unser Anliegen in die Öffentlichkeit zu transportieren. Wenn ich bedenke, dass wir vor drei Jahren mit einem kleinen Kuchenbasar in Potsdam begonnen haben, Spenden zu sammeln, ist das nun echt eine super Sache“, so Bergling.

Seit diesem besagten Kuchenbasar hat sich einiges getan. 2016 organisierte das Team „Wir für euch“, das neben Bergling noch aus Jerome und Beate Malanowski, Yvonne Splitt und Christiane Tegge besteht, ein Benefizspiel zwischen dem FC Kremmen und dem Oranienburger FC Eintracht. Den größten öffentlichen Auftritt hatte man dann aber im Dezember 2017, als es zu einem Benefizspiel des Handball-Drittligisten Oranienburger HC und einer DHB-Auswahl um Stefan Kretzschmar kam.

Nach Benefizspielen nun ein Benefizlauf

Am 23. September steht nun das nächste Event vor der Tür: Die Veltener Laufveranstaltung „Velten läuft für das Hospiz“ steht ganz im Zeichen der Spendenbereitschaft zu Gunsten des guten Zwecks. Und die Unterstützung aus Politik und Wirtschaft ist groß. Die Stadt Velten sowie die vier Unternehmen Rewe, Vodafone, Pude und Awu spenden pro Teilnehmer jeweils einen Euro. Für den Staffellauf haben sich bereits zahlreiche Firmenteams angemeldet, auch die U 17-Mannschaft des Frauenfußball-Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam entsendet ein Team. Eine Staffel der MAZ wird ebenfalls an den Start gehen. Für Redaktionsleiter Sebastian Morgner ist die neue Partnerschaft ein wichtiger Baustein des sozialen Gleichgewichts. „Wenn wir einen kleinen Teil beitragen können, um zu helfen, machen wir das gern. Die Arbeit der Gruppe in den vergangenen Jahren ist absolut beeindruckend – und das alles ehrenamtlich“, so Morgner.

Rahmenprogramm mit Musik: Pat & Bell dabei

Beim Rahmenprogramm hat sich die Initiative ebenfalls wieder einiges einfallen lassen: Neben Hüpfburgen, Kinderschminken, Torwandschießen und einer großen Tombola mit vielen Sachpreisen wird die Veltener Band Pat & Bell für die hoffentlich zahlreich erscheinenden Zuschauer singen.

Von Knut Hagedorn