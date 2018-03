Jugendclubbau beginnt

Der Neubau des Glienicker Jugendclubs beginnt: Ab dem 26. März werden zwischen Haus 1 der Grundschule und der Rampe am Bürgerpark die ersten Fundamente für die Stützpfeiler des Jugendclubs errichtet. Außerdem ging es in der Gemeindevertretersitzung am Dienstag um Vorschläge zur Verkehrsberuhigung.