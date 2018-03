Jugendfeuerwehr reist nach Weißrussland

300 Euro spendete das Getränkeland in Leegebruch aus den Erlösen einer Tombola für die Jugendfeuerwehr in Leegebruch, die damit zu den CTIF-Meisterschaften in das weißrussische Brest fahren will. Damit wären die Jugendlichen die erste Wehr aus Oberhavel, die dorthin fährt.