Jugendlichen klauen Musikbox

Glienicke. Ein 14-Jähriger hielt sich Donnerstagmittag zusammen mit einem gleichaltrigen Jungen in der Hauptstraße in Glienicke an der Skaterbahn auf. Zwei weitere Jugendliche im geschätzten Alter von 15 bis 16 Jahren kamen hinzu und nahmen einem der 14-Jährigen eine Musikbox der Marke JBL weg. Der Junge wollte sich anschließend die Box wieder zurück holen und wurde daraufhin ins Gesicht geschlagen. Als sich der Junge weiter zur Wehr setzte, schlugen und traten die Täter erneut in seine Richtung.

Mit Verletzungen ins Krankenhaus

Der 14-Jährige wurde später leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter des Jungen wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Ein Täter war etwa 160 Zentimeter groß, von dünner Gestalt und trug ein Basecap der Marke Adidas. Der andere Täter war 180 Zentimeter groß, ebenfalls dünn und trug darüber hinaus eine blaue Jacke, eine Jeans und eine schwarze Mütze.

