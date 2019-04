Oberhavel

Am Sonntag haben sich 15 Jugendliche und zwei Ausbilder aus Oberhavel ins polnische Roskosz aufgemacht, um dort im Europäischen Zentrum für Bildung und Beruf an einer zweiwöchigen Qualifizierung in aussterbenden Handwerkstechniken teilzunehmen. Die internationale Qualifizierung erfolgt gemeinsam mit polnischen und litauischen Jugendlichen.

Neue Möglichkeiten wertschätzen

Insgesamt werden 45 Auszubildende vor Ort alte Handwerkstechniken in den Bereichen Schmied, Stellmacher, Weber oder traditioneller Bäcker erlernen. „Unsere Jugendlichen sind zwischen 17 und 25 Jahre alt. Acht von ihnen erlernen den Beruf des Schmieds, sieben qualifizieren sich im Bäckerhandwerk. Ich bin mir sicher, dass die Erfahrungen, die die Teilnehmer in den kommenden zwei Wochen machen, für ihr weiteres Berufsleben besonders wertvoll sein werden. Es ist wichtig, in der Ausbildung auch einmal über den Tellerrand zu blicken. In diesem Projekt geht es natürlich auch darum, wertzuschätzen, welch moderne Möglichkeiten die Handwerksberufe im Vergleich zu früher bieten“, sagt Landrat Ludger Weskamp.

Aussterbende Berufe retten

Der Landkreis Oberhavel hat bereits 2017 einen Partnerschaftsvertrag zur Umsetzung des Projektes „Aussterbende Berufe auf dem europäischen Arbeitsmarkt” mit dem Europäischen Zentrum für Bildung und Betreuung im polnischen Landkreis Biala Podlaska und dem Oberstufenzentrum für Technik und Landwirtschaft aus der Region Vilnius in Litauen geschlossen. Das Projekt läuft im Rahmen des 2. Aktionsprogramms Erasmus+ „Strategische Partnerschaft zur beruflichen Bildung“ mit einer Laufzeit bis zum 30. September.

Prüfung zum Schluss

Das Europäischen Zentrum für Bildung und Beruf in Roskosz ist prädestiniert für die praktische Durchführung der Qualifizierung: Es verfügt über mehrere Werk- und Wohngebäude im Dorfcharakter in dem für alle vier Handwerksbereiche separate Werkstätten mit originalen Werkzeugen aus traditionellen Zeiten vorhanden sind, die die Jugendlichen in ihrer modernen Ausbildung nicht mehr kennenlernen. Zum Abschluss der zweiwöchigen Qualifizierung steht für die Teilnehmer eine entsprechende Prüfung an in der sie ihre neu erlernten Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen. Jeder Teilnehmer erhält als Nachweis im Anschluss ein Europass-Zertifikat, das später bei Bewerbungen um einen Arbeitsplatz genutzt werden kann.

Von MAZonline