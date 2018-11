Mehr als 1500 Besucher strömten am Sonnabend in die TURM Erlebniscity in Oranienburg, wo sich in der MBS-Arena mehr als 40 Aussteller beim 2. Gesundheitstag Oberhavel präsentierten. Zahlreiche Experten und Fachärzte waren vor Ort und standen für Fragen und Gespräche bereit, Fachvorträge informierten über viele spezifische Themen.