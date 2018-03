Justitia zu Gast in Velten

Für eine gute Stunde wurde das beliebte Veltener Eiscafé Bernecker am Montagvormittag zum Gerichtssaal. Alexander Oerke, Richter am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, entschied dort über die Radwege an der L172. MAZ-Redakteur Marco Paetzel hätte gerne öfter solche lockeren Gerichtsverhandlungen.