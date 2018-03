Kaffeenachmittag im Seniorenclub

Einmal im Monat findet in Bärenklau der Kaffeenachmittag des Seniorenclubs statt. Seit 15 Jahren kümmert sich Irmgard Bach darum. Die 79-Jährige organisiert alles, bekommt aber auch viel Hilfe von den Mitgliedern. Am Mittwochnachmittag war wieder Treffpunkt in der Alten Remonteschule.