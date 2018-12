Oberhavel

Ein Rapsfeld aus der Mitte Oberhavels, inklusive Sonnenuntergang. Ein Weihnachtsbaum mit prächtigen Farben aus Gransee. Oder ein Foto aus der einstigen Lungenheilstätte Grabowsee – der neue MAZ-Kalender aus Oberhavel kann sich sehen lassen.

MAZ-Leser helfen – traumhafte Motive für alle zwölf Monate

Die Fotos dafür stammen ausschließlich von MAZ-Lesern. Zwölf Motive mit traumhaften Kulissen, allesamt geschossen von Hobbyfotographen mit tollem Auge für Momente und Details (siehe Infobox). Fünf Oberhaveler haben die Idee der Kalenderproduktion sofort unterstützt und ihre Bilder zur Verfügung gestellt.

Kalender-Motiv für Monat Mai – Oberhaveler Rapsfeld. Quelle: Kai Tilgner

Erlös aus Kalenderverkauf für guten Zweck

Ab sofort ist der Kalender im Kundencenter der MAZ in Oranienburg (Mittelstraße 15) zum Preis von zehn Euro erhältlich. Die Aktion, die von Brandt-Gravuren Oranienburg und dem Spargelhof Kremmen unterstützt wird, läuft bis zum Heiligen Abend. Das Geld, das durch den Verkauf zusammen kommt, geht an Familie Renk aus Birkenwerder. Die alleinerziehende Mutter kümmert sich um ihren behinderten Sohn, jede Unterstützung wird gebraucht. Zu Weihnachten soll ein Wunsch erfüllt werden. Was das ist, kann sich die kleine Familie selbst aussuchen.

“So schön ist Oberhavel“ – der MAZ-Kalender 2019. Quelle: Bert Wittke

Brandt-Gravuren Oranienburg und Spargelhof Kremmen unterstützen Aktion

„Als ich von der Aktion hörte, habe ich sofort zugesagt“, erzählt Frank Mewes, Geschäftsführer von Brandt-Gravuren Oranienburg. „50 Kalender sind gedruckt. Ich bin mir sicher, dass alle schnell verkauft werden.“ Dass hofft auch Malte Voigts vom Spargelhof Kremmen. „So schön ist Oberhavel“ lautet der Titel des MAZ-Kalenders. Das Kundencenter ist Montag bis Freitag ab 9 Uhr geöffnet. Sie können den Kalender gern auch telefonisch reservieren: 03301/59 45 70. Machen Sie mit – und erfüllen Sie damit einen Weihnachtswunsch.

Von Sebastian Morgner